Возрождаемый донской военный вуз сможет принять 1125 человек

В Новочеркасске снова будут подготавливать военных связистов. Об этом сообщили в администрации казачьей столицы. Речь идёт о возобновлении работы Новочеркасского высшего военного командного Краснознамённого училища связи имени маршала Советского Союза Соколовского. Предполагается, что свои двери вуз откроет в 2026 году.
Однако прописка у него будет новая. Вместо Платовского проспекта теперь он будет находиться на Баклановском.
Под училище будет отдано 15 гектаров земли. На ней появятся новые коммуникации, учебно-лабораторный корпус, казармы, спортивный зал, столовую, поликлинику, клуб и других зданий. Училище сможет принять 1125 человек, обучать связистов будут за пять лет. Выпускникам будет присваиваться воинское звание «лейтенант» и квалификация «инженер» с выдачей диплома государственного образца.
Изначально училище в Новочеркасске появилось в 1964 году, его перевели из Мурома, где оно было создано ещё в декабре 1937 года. Работу вуз прекратил осенью 2011 года.