Возрождаемый донской военный вуз сможет принять 1125 человек

Под училище будет отдано 15 гектаров земли. На ней появятся новые коммуникации, учебно-лабораторный корпус, казармы, спортивный зал, столовую, поликлинику, клуб и других зданий. Училище сможет принять 1125 человек, обучать связистов будут за пять лет. Выпускникам будет присваиваться воинское звание «лейтенант» и квалификация «инженер» с выдачей диплома государственного образца.