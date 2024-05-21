Как отметят в Казани 225-летие со дня рождения Пушкина?

Программу фестиваля русской культуры «ПушкинФЕСТ-2024» опубликовало министерство культуры Татарстана. В этом году фестиваль продлится шесть дней, причём у каждого дня будет своя тема. В программе возможны изменения.
1 июня. Пушкин и народная культура.
Вход свободный.
Парк «Черное озеро».
Цитата дня: "Они хранили в жизни мирной.
Привычки милой старины… "(А. С. Пушкин).
13.00−21.00 Работа ремесленной ярмарки и площадок мастер-классов.
14.00−17.00 Семейная программа «Детское царство» с ансамблем «Духов День».
14.00−14.30, 15.30−16.00, 17.00−17:30 Театр Петрушки «Папьемашенники», г. Санкт-Петербург. Сценки традиционного народного театра, премьера спектакля «П — наше всё», вдохновленного творчеством и образом А. С. Пушкина.
16.00−17.00 Русские народные танцы с ансамблем «Ижевский завод», Ижевск.
17.30−18.00 Выступления фольклорных и народных коллективов.
18.00−19.00 Финал и награждение победителей молодежного проекта «Смотрины на Красной слободе».
19.00−19.30 Выступление фолк-ансамбля «До чего хорошо то», г. Санкт-Петербург.
2 июня. Пушкин и классическая культура.
Вход свободный
Парк «Черное озеро».
Цитата дня: "Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов… "(А. С. Пушкин).
13.00−21.00 Ярмарка, программа мастер-классов (письмо перьевыми ручками, открытки и др.).
13.00 Награждение победителей международной акции «Тотальный диктант».
14.00−14.30 Поэтическая дуэль.
14.30−16.00 Программа исторических и классических танцев. Мастер-класс от Студии исторического танца «Андерсен».
16.00−17.00 Ретро-танцплощадка под музыку Духового оркестра Культурного центра МВД по РТ при участии танцевального коллектива «Империал» Союза ветеранов РТ.
18.00−19.30 Концерт «Чувства добрые я лирой пробуждал» при участии Казанского камерного оркестра «La Primavera», камерного хора «Гармония» и солистов.
3 июня. Пушкин и наука.
Вход по регистрации
Культурный центр имени А. С. Пушкина.
Цитата дня: "О, сколько нам открытий чудных.
Готовит просвещенья дух… "(А. С. Пушкин).
11.00−13.00 Балет-сказка «Лукоморье», Театр танца «Миринея». Регистрация.
4 июня. Пушкин для детей.
Вход по регистрации
Площадки Культурного центра имени А. С. Пушкина.
Цитата дня: «Играй, прелестное дитя… “(А. С. Пушкин).
13.00−19.00 Постоянная работа выставки, экскурсионные программы: «Мы игрушку смастерили»*
17.00 Детская игровая программа.
18.00−19.00 Спектакль «Сказка о золотом петушке», Театральная студия «Гримасы». Регистрация.
5 июня. 5-летие Культурного центра имени А. С. Пушкина.
Вход по регистрации
Цитата дня: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный… “(А. С. Пушкин).
18.00−19.30 Концерт коллективов и артистов Культурного центра имени А. С. Пушкина, посвящённый Дню рождения Центра: Театр танца «Миринея», Академический хор «Ладья», Квартет «Восход», Театральная студия «Гримасы», Поэтический театр «Диалог», ансамбли «Красная горка», «От ложки до гармошки», «Живица», Юлия Зиганшина, Денис Денисов, Анна Халдорсдоттир, а также Сергей Русских, Александра Валова и Олеся Белинская. Режиссёр: Ирина Соколова.
Регистрация.
6 июня. День русского языка. День рождения А. С. Пушкина.
Цитата дня: «Сокровища родного слова… “(А. С. Пушкин).
с 9.00 Торжественная встреча возле памятника А. С. Пушкину.
Выставка в выставочном зал Культурного центра им. Пушкина работает с 1 по 6 июня с 13.00 до 19.00. Вход свободный.