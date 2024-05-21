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Как отметят в Казани 225-летие со дня рождения Пушкина?

В этом году по всему миру отмечается 225-летие со дня рождения Пушкина. какую программу подготовили к этой дате в Казани?

Программу фестиваля русской культуры «ПушкинФЕСТ-2024» опубликовало министерство культуры Татарстана. В этом году фестиваль продлится шесть дней, причём у каждого дня будет своя тема. В программе возможны изменения.

1 июня. Пушкин и народная культура.

Вход свободный.

Парк «Черное озеро».

Цитата дня: "Они хранили в жизни мирной.

Привычки милой старины… "(А. С. Пушкин).

13.00−21.00 Работа ремесленной ярмарки и площадок мастер-классов.

14.00−17.00 Семейная программа «Детское царство» с ансамблем «Духов День».

14.00−14.30, 15.30−16.00, 17.00−17:30 Театр Петрушки «Папьемашенники», г. Санкт-Петербург. Сценки традиционного народного театра, премьера спектакля «П — наше всё», вдохновленного творчеством и образом А. С. Пушкина.

16.00−17.00 Русские народные танцы с ансамблем «Ижевский завод», Ижевск.

17.30−18.00 Выступления фольклорных и народных коллективов.

18.00−19.00 Финал и награждение победителей молодежного проекта «Смотрины на Красной слободе».

19.00−19.30 Выступление фолк-ансамбля «До чего хорошо то», г. Санкт-Петербург.

19:30—21:00 Вечерка — народные танцы для всех!

2 июня. Пушкин и классическая культура.

Вход свободный​

Парк «Черное озеро».

Цитата дня: "Блестит великолепный дом;

По цельным окнам тени ходят,

Мелькают профили голов… "(А. С. Пушкин).

13.00−21.00 Ярмарка, программа мастер-классов (письмо перьевыми ручками, открытки и др.).

13.00 Награждение победителей международной акции «Тотальный диктант».

14.00−14.30 Поэтическая дуэль.

14.30−16.00 Программа исторических и классических танцев. Мастер-класс от Студии исторического танца «Андерсен».

16.00−17.00 Ретро-танцплощадка под музыку Духового оркестра Культурного центра МВД по РТ при участии танцевального коллектива «Империал» Союза ветеранов РТ.

18.00−19.30 Концерт «Чувства добрые я лирой пробуждал» при участии Казанского камерного оркестра «La Primavera», камерного хора «Гармония» и солистов.

3 июня. Пушкин и наука.

Вход по регистрации​

Культурный центр имени А. С. Пушкина.

Цитата дня: "О, сколько нам открытий чудных.

Готовит просвещенья дух… "(А. С. Пушкин).

11.00−13.00 Балет-сказка «Лукоморье», Театр танца «Миринея». Регистрация.

18:00—19:30 Лекция Сергея Саначина «Визит А. С. Пушкина в Казань. К 190-летию напечатания “Истории Пугачёвского бунта”». Регистрация.

4 июня. Пушкин для детей.

Вход по регистрации​

Площадки Культурного центра имени А. С. Пушкина.

Цитата дня: «Играй, прелестное дитя… “(А. С. Пушкин).

13.00−19.00 Постоянная работа выставки, экскурсионные программы: «Мы игрушку смастерили»*

17.00 Детская игровая программа.

18.00−19.00 Спектакль «Сказка о золотом петушке», Театральная студия «Гримасы». Регистрация.

5 июня. 5-летие Культурного центра имени А. С. Пушкина.

Вход по регистрации​

Цитата дня: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный… “(А. С. Пушкин).

18.00−19.30 Концерт коллективов и артистов Культурного центра имени А. С. Пушкина, посвящённый Дню рождения Центра: Театр танца «Миринея», Академический хор «Ладья», Квартет «Восход», Театральная студия «Гримасы», Поэтический театр «Диалог», ансамбли «Красная горка», «От ложки до гармошки», «Живица», Юлия Зиганшина, Денис Денисов, Анна Халдорсдоттир, а также Сергей Русских, Александра Валова и Олеся Белинская. Режиссёр: Ирина Соколова.

Регистрация.

6 июня. День русского языка. День рождения А. С. Пушкина.

Цитата дня: «Сокровища родного слова… “(А. С. Пушкин).

с 9.00 Торжественная встреча возле памятника А. С. Пушкину.

Выставка в выставочном зал Культурного центра им. Пушкина работает с 1 по 6 июня с 13.00 до 19.00. Вход свободный.