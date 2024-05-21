Сбежавшая от родни чеченка раскрыла детали конфликта у отделения МВД

Как только она вышла из отделения, ее схватил отец и еще несколько человек и попытались затащить ее в машину, продолжила девушка. Находившиеся рядом сотрудники полиции некоторое время спокойно наблюдали за происходящим и не реагировали, утверждает она. После того как родственникам не удалось увезти Заурбекову, она вернулась в участок, где дожидалась адвоката.