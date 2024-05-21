В метро Казани задержали поезда по техническим причинам

Во вторник, 21 мая, в метро Казани пассажирам, по их словам, пришлось ждать поезда от 10 до 20 минут. Интервал движения составов был увеличен по техническим причинам, объяснили причину в МУП «Метроэлектротранс».
«Задержка временная. Приносим извинения», — сказали в предприятии.
Отметим, что к данному моменту поезда в казанском метро курсируют с обычным интервалом. Напомним, в апреле МУП «Метроэлектротранс» заявило, что дополнительный 11-ый состав, который был запущен в начале этого года, продолжит свою работу на линии. Интервал движения должен составлять 5 минут.