Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В метро Казани задержали поезда по техническим причинам

Пассажиры ждали состава по 20 минут.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 21 мая, в метро Казани пассажирам, по их словам, пришлось ждать поезда от 10 до 20 минут. Интервал движения составов был увеличен по техническим причинам, объяснили причину в МУП «Метроэлектротранс».

«Задержка временная. Приносим извинения», — сказали в предприятии.

Отметим, что к данному моменту поезда в казанском метро курсируют с обычным интервалом. Напомним, в апреле МУП «Метроэлектротранс» заявило, что дополнительный 11-ый состав, который был запущен в начале этого года, продолжит свою работу на линии. Интервал движения должен составлять 5 минут.

метро