В метро Казани задержали поезда по техническим причинам

Отметим, что к данному моменту поезда в казанском метро курсируют с обычным интервалом. Напомним, в апреле МУП «Метроэлектротранс» заявило, что дополнительный 11-ый состав, который был запущен в начале этого года, продолжит свою работу на линии. Интервал движения должен составлять 5 минут.