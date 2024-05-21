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Ремонт на водопроводе в Евпатории завершен — когда дадут воду

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. Водоснабжение в Евпатории, отключенное в связи с заменой водовода и последующей масштабной аварией, обещают полностью восстановить 22 мая. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

«В течение завтрашнего дня в Евпатории будет полностью восстановлено водоснабжение. На сегодняшний день ремонтные работы завершены, подача воды восстановлена — подпитываются резервуары чистой воды, ведется наполнение городской системы водоснабжения», — сообщил он по итогам рабочего визита в город.

В Евпатории 20 мая все школы и детские сады были переведены на удаленный режим работы в связи с отключением водоснабжения. С 18 по 20 мая в городе проводились работы по замене аварийного участка магистрального водовода, в связи с чем отключили воду.

По окончании работ подключение водоснабжения было задержано из-за аварии, которая произошла в Сакском районе, в районе Прибрежненского колледжа. Соблюдение прав граждан в связи с аварийным ограничением водоснабжения в Евпатории и прилегающих поселках взяла на контроль прокуратура Крыма.

ЖКХ