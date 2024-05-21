Ремонт на водопроводе в Евпатории завершен — когда дадут воду

«В течение завтрашнего дня в Евпатории будет полностью восстановлено водоснабжение. На сегодняшний день ремонтные работы завершены, подача воды восстановлена — подпитываются резервуары чистой воды, ведется наполнение городской системы водоснабжения», — сообщил он по итогам рабочего визита в город.
В Евпатории 20 мая все школы и детские сады были переведены на удаленный режим работы в связи с отключением водоснабжения. С 18 по 20 мая в городе проводились работы по замене аварийного участка магистрального водовода, в связи с чем отключили воду.
По окончании работ подключение водоснабжения было задержано из-за аварии, которая произошла в Сакском районе, в районе Прибрежненского колледжа. Соблюдение прав граждан в связи с аварийным ограничением водоснабжения в Евпатории и прилегающих поселках взяла на контроль прокуратура Крыма.