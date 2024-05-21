Глава «Белгидромета» сказал про наводнения и торнадо в Беларуси

«Белгидромет» объяснил, грозят ли наводнения, торнадо, землетрясения Беларуси. Подробности в интервью «Беларусь 1» рассказал глава организации Владимир Бабок.
По словам начальника «Белгидромета», в 2024 году в Беларуси существовала настороженность, связанная с наводнениями.
— На некоторых реках уровень воды поднялся до критической, а где-то и выше критической отметки.
Он пояснил, что подобное связано с тем, что на соседних прилегающих территориях резко начали таять снега. Из-за этого повысился уровень рек в Беларуси.
— Мы можем вспомнить, что происходило давеча в Российской Федерации.
Бабок, говоря про торнадо и землетрясения, сказал, что указанные явления не свойственны для Беларуси.
— Наблюдаются, но говорить о них на достаточно серьезном уровне нецелесообразно.
Ранее белорусский синоптик Рябов обещал грозы и жару до +24 на неделе с 20 по 26 мая.
Кстати, плановое отключение горячей воды летом 2024 начнется в Минске с 3 июня.