Минэкономразвития, VK и МФЦ запустили совместный проект

«Мы стремимся дать пользователям возможность решать множество задач с помощью разных сервисов. VK Мессенджер объединяет в себе инструменты для общения с друзьями и быстрого взаимодействия с компаниями. Новая функциональность официальных чат-ботов МФЦ поможет гражданам упростить получение услуг, а госорганизациям — стать ближе к населению. Мы продолжим работу по внедрению нашего решения в МФЦ на уровне регионов России и планируем совершенствовать сервис для тех, кто уже успешно протестировал пилот», — отметил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.