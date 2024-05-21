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Главные новости к вечеру 21 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

ЕС одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине
После утверждения этого решения Киеву будут доступны к июлю около трех миллиардов евро.

Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами
Зеленский на повышенных тонах требовал поддержать свою формулу мира.

Экс-командующего 58-й армией Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве
Защита обжаловала заключение Попова под стражу.

Минобороны предложило изменить границу в Балтийском море
Военное ведомство обосновывает необходимость данной меры тем, что прямые исходные линии РФ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию России.

СМИ указали на ряд странностей в катастрофе вертолета с Раиси
Президент Ирана летел не на российском Ми-171, а на американском Ми-171.