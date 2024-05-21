Главные новости к вечеру 21 мая

ЕС одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине

После утверждения этого решения Киеву будут доступны к июлю около трех миллиардов евро.



Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами

Зеленский на повышенных тонах требовал поддержать свою формулу мира.



Экс-командующего 58-й армией Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве

Защита обжаловала заключение Попова под стражу.



Минобороны предложило изменить границу в Балтийском море

Военное ведомство обосновывает необходимость данной меры тем, что прямые исходные линии РФ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию России.



СМИ указали на ряд странностей в катастрофе вертолета с Раиси

Президент Ирана летел не на российском Ми-171, а на американском Ми-171.