ЕС одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине
После утверждения этого решения Киеву будут доступны к июлю около трех миллиардов евро.
Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами
Зеленский на повышенных тонах требовал поддержать свою формулу мира.
Экс-командующего 58-й армией Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве
Защита обжаловала заключение Попова под стражу.
Минобороны предложило изменить границу в Балтийском море
Военное ведомство обосновывает необходимость данной меры тем, что прямые исходные линии РФ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию России.
СМИ указали на ряд странностей в катастрофе вертолета с Раиси
Президент Ирана летел не на российском Ми-171, а на американском Ми-171.
Главные новости к вечеру 21 мая
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ЕС одобрил использование доходов от российских активов для помощи Украине