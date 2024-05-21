«Куда ты трупы спрятала?» Детей к жуткому маньяку Спесивцеву приводила мать

21 мая Кемеровский областной суд принял решение направить серийного убийцу Александра Спесивцева, которого называют «сибирским потрошителем», на принудительное лечение в специализированную психиатрическую больницу по новому делу. Сначала было доказано только 4 убийства, которые совершил маньяк в 1990-х годах.
Но потом производство по его делу возобновили, и следователь назначил новые исследования останков, изъятых 28 лет назад. Проведено множество экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, которые показали, что среди жертв Спесивцева было еще 15 человек.
Подробности в материале kuzbass.aif.ru.
«Рос хорошим мальчиком».
В июне 1996 года в Новокузнецке у берега небольшой реки Абы обнаружили человеческие останки. Около семидесяти фрагментов тел были выброшены в воду. Позже стало известно, что погибшие — дети. Следователи начали разрабатывать несколько возможных версий. В поле зрение попали и местные ОПГ, и неблагополучные семьи, и психически нездоровые люди. Милицонеры были на волосок от того, чтобы найти убийцу, но ошибка медиков тогда обрекла на смерть еще многих людей.
Александр Спесивцев родился 1 марта 1970 года прямо дома. До двух лет его как будто не существовало — мать сделала ему свидетельство о рождении только в 1972 году. Согласно страницам уголовного дела, мать считала сына «слабым здоровьем, ранимым». Его капризам особо не потакала, но когда он «шкодничал», всегда принимала сторону сына, активно защищала его, считая бесспорно правым.
В школьные годы Спесивцев был необщительным, спокойным. С одноклассниками не общался, часто пропускал занятия. Он окончил восемь классов, сменив за это время три школы. 1985-й стал последним годом обучения Александра Спесивцева в школе. Тогда его уличили в краже и отправили в СИЗО, откуда он отправился в психиатрическую больницу. Там Спесивцева признали шизофреником и назначили ему принудительное лечение. Он пробыл в психушке с октября 1988-го по март 1989 года, а потом сбежал.
Первая жертва.
После побега Александр познакомился с Ольгой (имя изменено), которая стала его первой жертвой. Закрутившийся роман обернулся убийством. Спесивцев периодически избивал свою девушку. И однажды, когда она после побоев попала в больницу, на Спесивцева снова завели уголовное дело, но в СИЗО или в психиатрическую клинику его не вернули.
В июне 1991 года в квартире Спесивцева обнаружили безжизненное тело Ольги со следами многочисленных повреждений. Александр отрицал свою вину, однако его обвинили в убийстве и поместили в СИЗО. После этого его отправили в психлечебницу в городе Орле с признаками реактивной депрессии, а через год его перевели в слественный изолятор. Там вновь провели экспертизу, которая показала, что шизофрении у него уже не было, а депрессия прошла. Спесивцева признали вменяемым и выписали из клиники, и он уехал домой, в Новокузнецк. Почему его не вернули в СИЗО, остается загадкой.
Заманивала жертв.
Оказавшись на свободе, Спесивцев начал целенаправленно убивать. Новой его жертвой стала подруга соседа. Он пытался заняться с ней сексом, но ничего не получилось. Тогда маньяк взял в руки нож и несколько раз ударил им девушку. Она скончалась.
Когда к убийце в гости пришла его мать, он попросил её убрать тело убитой. По словам маньяка, мать и закопала труп на пустыре неподалёку. В будущем этот пустырь превратится в настоящее кладбище жертв маньяка. И мать продолжила ему помогать.
В сентябре 1996-го Людмила Спесивцева заманила к сыну трёх девочек. Она сказала им, что не может открыть замок и попросила о помощи. Когда девочки вместе с Людмилой поднялись в квартиру, маньяк заставил их зайти в комнату. С этого момента для пленниц начался ад. Сначала он зарезал одну из них, а двух других заставил разобраться с трупом подруги и выдал им для этого пилу. Через две с половиной недели Александр убил ещё одну девочку, а последней приказал снова расправиться с телом. 20 октября он решил убить последнюю жертву — Иру (имя измено), ударив её в живот.
Поймали случайно.
Поймать жестокого маньяка удалось случайно. В октябре 1996 года в доме Спесивцева проводился ремонт системы отопления. Бригада слесарей долгое время пыталась попасть в его квартиру, но Спесивцев постоянно отвечал им через дверь, что он психически болен и не может открыть, так как родственники запирают его снаружи. Слесари заподозрили что-то неладное и обратились в милицию, сообщала ещё в 90-е годы газета «Коммерсантъ».
Писатель Николай Модестов в своей книге «Маньяки… Слепая смерть: Хроника серийных убийств» отмечал, что тогдашний начальник уголовного розыска Новокузнецка Владимир Зинер пошёл на риск, дав команду провести обыск на Пионерском проспекте, где жил Спесивцев, несмотря на отсутствие прямых улик против него. К счастью, риск оправдался: если бы милиция опоздала хотя бы на полчаса, жертва маньяка, четырнадцатилетняя Ирина могла умереть — правоохранители нашли девочку с ножевыми ранениями, прикованную к батарее. К сожалению, трагического финала избежать не удалось. Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась спустя три дня в отделении для тяжелых больных. Сам же Спесивцев успел сбежать через балкон — в тот день милиции не удалось задержать его. Зато его мать поймали.
Перед смертью Ира успела рассказать о том, что с ней произошло — бесценные показания, возможно, спасли жизни многим людям, став частью обвинения против Спесивцева и его матери, которая пыталась убедить следствие в своей непричастности.
Мы не можем показать кадры из видео с допросом — они слишком болезненные, страшные и шокирующие. На грани жизни и смерти девочка, прошедшая через ад, подробно рассказывает, как попала в квартиру Спесивцевых и потеряла двух своих подруг, как Людмила Спесивцева выносила части тел жертв и хоронила их, а самое ужасное — как саму Иру кормили останками её погибших подруг.
«Вчера в дверь квартиры стали сильно стучать. Андрей (под таким именем Спесивцев представился жертвам — прим. ред.) сначала спросил: “Кто?”, а потом сказал, что сейчас найдет ключ, но оделся, обулся и куда-то убежал. Куда и как он убежал из квартиры я не знаю. Я лежала в комнате на полу и боялась подавать голос, так как думала, что пришла милиция. Андрей постоянно говорил, что если придет милиция, он меня сразу убьет», — цитировал стенограмму показаний девочки NGS42.RU.
Мать маньяка, которая заманивала в квартиру детей, в будущем на допросах всячески отрицала свою причастность к убийствам.
Вид жилища семьи каннибалов поразил даже опытных оперативников — советская трёшка была завалена хламом, в квартире стоял стойкий ужасный запах, в мусорке и ванной нашли останки жертвы маньяка. Всего через пару дней арестовали и Спесивцева — он сам пришёл к подъезду дома, где жил. Позже стало известно, что убийцу могли поймать намного раньше, после обнаружения в реке детских костей. Он тогда еще значился в списках Орловской психбольницы.
Приехал домой, а выписные документы задержались. И по Новокузнецку он еще официально не числился. Поэтому, когда милиция проверяла всех психически больных людей, проверка обошла стороной Спесивцева.
Невменяемый.
Спесивцева и его мать подозревали в убийстве 19 человек. Маньяк не отрицал свою вину — только вот заявлял, что не может рассказать, где спрятал их тела, потому что заметала следы за него мама. По словам убийцы, избавлялась от трупов и заметала следы именно она.
Очная ставка семьи каннибалов превратилась в цирк — подозреваемые кричали друг на друга, спорили, Людмила называла Александра бессовестным за «клевету» на родную мать. При этом она отвечала буднично — женщину совсем не смущал сам факт того, что кто-то убивал у нее в доме людей и глумился над их телами, нет, она злилась только из-за того, что Спесивцев «скидывает» вину на неё. Впрочем, как позже докажет следствие, он не врал — если сам маньяк убивал жертв и издевался над ними, то именно его мать приводила несчастных детей в квартиру изверга, а после избавлялась от их останков.
Хладнокровие женщины подтверждают её же слова. Николай Модестов приводит отрывок из очной ставки Спесивцевых: «- Я убил, не отрицаю. Но куда ты трупы спрятала?- Не знаю никаких трупов. Я четыре ведра в ванной видела. Но ничего не прятала. — Как я могу показать, если ты их выносила?- Не надо, Саша, не при на мать. Я не пьяная была, хорошо все помню. Ведра были, видела. Больше ничего не знаю…».
Начались суды. Спесивцев признался в убийствах двух десятков человек — в 1997 году многочисленные экспертизы посчитали его вменяемым, и он сам не оспаривал это решение. В октябре того года состоялся суд только по одному факту из его криминальной биографии — убийству 16-летней девочки в 1991 году. Следствие могло бы предъявить обвинение по всем убийствам, совершенным Спесивцевым, но срок его содержания в СИЗО истекал, и чтобы оставить маньяка за решеткой, необходимо было передать в суд обвинительное заключение хотя бы по одному эпизоду. Маньяку дали 10 лет лишения свободы — остальные убийства объединили в общее производство, сообщал тогда «Коммерсантъ».
Через два года тяжб, в 1999 году, издание сообщало уже другую информацию — 10 лет Спесивцеву дали не за одно убийство, а сразу за три. В 1998 году дело было снова рассмотрено уже по четырём эпизодам, и для объективности потребовалось новое психиатрическое освидетельствование. Экспертиза института имени Сербского признала Спесивцева невменяемым, хотя годом ранее врачи считали его здоровым. В итоге суд приговорил убийцу к содержанию в Орловской психиатрической спецлечебнице.
Почему не был вынесен приговор по ещё 15 жертвам? Журналист «Ъ» сообщал, что для идентификации останков потребовалась дорогостоящая генетическая экспертиза. В Новокузнецк была доставлена криминалистическая лаборатория, занимающая целый вагон пассажирского поезда — однако средств на полное исследование не хватило. Доказать удалось только четыре убийства.
Мать Спесивцева всё же признала, что приводила девочек к сыну и затем хоронила их останки, однако виновной себя не считала. Обвинение требовало для нее 15 лет лишения свободы, а защита просила её оправдать. Суд признал ее виновной в соучастии в трёх убийствах и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Она вышла на свободу в 2008 году и поселилась в посёлке Высокий в ХМАО — в квартиру ужасов она не вернулась.
Новый приговор.
В 2013 году Новокузнецк поразили слухи — появилась информация, что Спесивцева якобы отпустили из лечебницы, и он вернулся в город. Впрочем, сплетни не подтвердились, маньяк продолжал лечение. Жители посёлка Абагур в Кузбассе даже вышли на стихийный митинг против серийного убийцы — они почему-то решили, что он выбрал для жизни именно их населённый пункт.
21 мая 2024 года информация о том, что Спесивцев, скорее всего, никогда не освободится, подтвердилась — ему вынесли очередной приговор. Неопознанные 28 лет назад фрагменты тел были, наконец, идентифицированы — экспертиза подтвердила, что останки, найденные в реке Аба, принадлежат 15-ти разным людям. Новая психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Спесивцев как болел, так и продолжает оставаться невменяемым, из-за чего не может сидеть в тюрьме. Решением Кемеровского областного суда в отношении мужчины применены принудительные меры медицинского характера. Скорее всего, дни «сибирского потрошителя» и закончатся в той самой спецлечебнице.