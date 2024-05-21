«Куда ты трупы спрятала?» Детей к жуткому маньяку Спесивцеву приводила мать

Очная ставка семьи каннибалов превратилась в цирк — подозреваемые кричали друг на друга, спорили, Людмила называла Александра бессовестным за «клевету» на родную мать. При этом она отвечала буднично — женщину совсем не смущал сам факт того, что кто-то убивал у нее в доме людей и глумился над их телами, нет, она злилась только из-за того, что Спесивцев «скидывает» вину на неё. Впрочем, как позже докажет следствие, он не врал — если сам маньяк убивал жертв и издевался над ними, то именно его мать приводила несчастных детей в квартиру изверга, а после избавлялась от их останков.