Прогулки на сапах не попали под введенные Смольным ограничения

В Петербурге передвижение гидроциклов и маломерных судов, не подлежащих государственной регистрации, запретили до 15 ноября. Решение, продиктованное усилением общественного порядка, принял Оперштаб под руководством губернатора Александра Беглова. Несмотря на то, что под габариты маломерных судов подходят также сапборды, прогулки на этих водных средствах не ограничены. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.