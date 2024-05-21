Прогулки на сапах не попали под введенные Смольным ограничения

В Петербурге передвижение гидроциклов и маломерных судов, не подлежащих государственной регистрации, запретили до 15 ноября. Решение, продиктованное усилением общественного порядка, принял Оперштаб под руководством губернатора Александра Беглова. Несмотря на то, что под габариты маломерных судов подходят также сапборды, прогулки на этих водных средствах не ограничены. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
— Решение Оперштаба не предусматривает радикально новых мер, ограничения аналогичны ограничениям прошлого года. Передвижение на сапах не запрещается, — рассказали в ведомстве.
К слову, введенные ограничения на передвижение гидроциклов и маломерных судов будут действовать в городе на Неве до 15 ноября 2024 года. Но есть исключения. Под запрет не попали водные средства органов власти и местного самоуправления.
— Эти гидроциклы и маломерные суда могут передвигаться по водным акваториям для выполнения возложенных на них полномочий. Это же относится к плавсредствам, которые действуют в интересах СМИ и киностудий, — уточнили в городском правительстве.
Напомним, запрет распространяется на реку Нева на участке акватории от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, реку Малая Нева — от моста Бетанкура до Невы, а также Большую Невку — от Ушаковского моста до Невы и Малую Невку — от Большого Петровского моста до Большой Невки.