Первый рейс из Челябинска встретили в Национальном аэропорту Минск

Прямое регулярное сообщение между Челябинском и столицей Беларуси запустила авиакомпания Red Wings. Первым рейсом воспользовались 62 пассажира. Гостей встречали по уже сложившейся доброй традиции с хлебом-солью в знак радушного приема на белорусской земле и приветственным салютом в виде водной арки.



Рейсы будут выполняться по вторникам. Вылет из Челябинска — 13.30, прилет в Минск — 15.00, вылет из Минска — 16.00, прилет в Челябинск — в 21.10 по местному времени.



Red Wings также выполняет регулярные полеты в Минск из Уфы и Архангельска. С 1 июня возобновляются рейсы этого перевозчика из Самары и открывается новое направление — Ульяновск.



Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Базовые аэропорты — Жуковский, Домодедово, Кольцово (Екатеринбург) и Баландино (Челябинск).