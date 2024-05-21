Минздрав: инсулина в Крыму достаточно

«Продолжается поставка препаратов по заключенным контрактам. По информации производителей, нарушений сроков поставки инсулинов на территорию республики не предвидится», — сообщили в ведомстве.
Также продолжаются закупочные мероприятия для дальнейшего бесперебойного обеспечения льготополучателей, резюмировали в ведомстве.
Ранее в минздраве РК опровергли фейк об объявлении сбора денег на инсулин, который распространяется в местных пабликах. Информация о Всероссийском сборе для крымских диабетиков, который якобы проводит республиканский Минздрав, ранее появилась в соцсетях. В сообщении с призывом «помочь крымским диабетикам» указан счет одного из российских банков. В ведомстве подчеркнули, что вся опубликованная информация является фейком.
«Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы сборе средств для закупки препаратов, является фейковой. Призываем крымчан не поддаваться на уловки мошенников и доверять информации, опубликованной на официальных ресурсах», — подчеркнули в минздраве.
Общественник, автор проекта «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что из-за ухудшения ситуации на фронте для ВСУ украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) все активнее пытается расшатать обстановку в России, в том числе с помощью рассылок фейковых сообщений о сборе средств на якобы гуманитарные нужды.