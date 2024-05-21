Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав: инсулина в Крыму достаточно

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. В Крыму ситуация с обеспечением больных сахарным диабетом сахароснижающими препаратами, в том числе инсулином, стабильная. Указанные лекарственные препараты имеются в достаточном количестве в аптечной сети ГУП РК «Крым-Фармация». Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

Источник: РИА "Новости"

«Продолжается поставка препаратов по заключенным контрактам. По информации производителей, нарушений сроков поставки инсулинов на территорию республики не предвидится», — сообщили в ведомстве.

Также продолжаются закупочные мероприятия для дальнейшего бесперебойного обеспечения льготополучателей, резюмировали в ведомстве.

Ранее в минздраве РК опровергли фейк об объявлении сбора денег на инсулин, который распространяется в местных пабликах. Информация о Всероссийском сборе для крымских диабетиков, который якобы проводит республиканский Минздрав, ранее появилась в соцсетях. В сообщении с призывом «помочь крымским диабетикам» указан счет одного из российских банков. В ведомстве подчеркнули, что вся опубликованная информация является фейком.

«Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы сборе средств для закупки препаратов, является фейковой. Призываем крымчан не поддаваться на уловки мошенников и доверять информации, опубликованной на официальных ресурсах», — подчеркнули в минздраве.

Общественник, автор проекта «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что из-за ухудшения ситуации на фронте для ВСУ украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) все активнее пытается расшатать обстановку в России, в том числе с помощью рассылок фейковых сообщений о сборе средств на якобы гуманитарные нужды.

медицина
скандалы