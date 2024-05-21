Минздрав: инсулина в Крыму достаточно

Ранее в минздраве РК опровергли фейк об объявлении сбора денег на инсулин, который распространяется в местных пабликах. Информация о Всероссийском сборе для крымских диабетиков, который якобы проводит республиканский Минздрав, ранее появилась в соцсетях. В сообщении с призывом «помочь крымским диабетикам» указан счет одного из российских банков. В ведомстве подчеркнули, что вся опубликованная информация является фейком.