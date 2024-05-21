Какая погода будет в Казахстане 22 мая

«На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами и усилением шквалистого ветра, на севере выпадение града, в ночные часы в горных районах Алматинской области — осадки (дождь, снег). По республике ожидается туман, порывистый ветер», — сообщает Казгидромет.