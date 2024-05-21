Какая погода будет в Казахстане 22 мая

«На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами и усилением шквалистого ветра, на севере выпадение града, в ночные часы в горных районах Алматинской области — осадки (дождь, снег). По республике ожидается туман, порывистый ветер», — сообщает Казгидромет.
На юге Карагандинской, Костанайской, на северо-западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области, в центре области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.
На юге области Абай, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в Астане, Алматы и Шымкенте 22 мая
В Астане в среду ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 19−21 тепла.
В Алматы 22 мая — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 21−23 тепла.
В Шымкенте прогнозируют переменную облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, грозу, шквал. Ветер северо-восточный, 8−13, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 24−26 тепла.