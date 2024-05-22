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2ГИС озвучил самые популярные омские компании на основе отзывов горожан

Победители названы в разных сферах.

Источник: Om1.ru

2ГИС подвёл итоги 2023 года — на основе отзывов омичей были выбраны самые популярные компании города в разных сферах. Церемония вручения премии прошла 21 мая в Конгресс-холле.

Победителей определили в шести категориях:

Еда

Рестораны — «Джованни», «Корова на бочке», Кафе — «Лавр», «Фришман», Pizzaland, Бары — Taylor, Стритфуд — Chef, «Лаваш», «Капибарикс», Кофейни — Terra 6+1, Coffee Anytime, Guru, Skuratov Coffee, Кондитерские — «Люклер», «Амкейк».

Гостиницы

«Амакс Отель Омск», 50/60 Hotel, «Раздолье», «Отель 41».

Красота

Салоны красоты — «Золотая рыбка», «Монро», Bellissimo, «Сладкая мята», Парикмахерские — Kaypro, «Очаровпшка», Bigudi, «Стрижка-и-точка», Colors, Барбершопы — Hairurg, BRITVA, LIS, Ногтевые студии — Gel, Women' s room, Buga nails studio, Luna, Slivki, SPA-центры — Ketery, Ретрит SPA, Массажные салоны — «Ягода малина», «Мечта бьюти».

Здоровье

Медицинские центры — «АртМед», «Доктор Сосудов», Стоматологии — «Спартамед», «Атлант».

Цветочные салоны — «Клумба», «PRO Цветы», «ЛеаФлор», MORE, LAVANDA.

Авто

Автосервисы — «Евразия Сервис», Fit service, «Кореямобиль», «АВТОМОЁ», Детейлинг — Mac' Car, Jvcr_detailing, Detailing Studio 13. Главная новость по теме Бизнес-ланчи в Омске оказались одними из самых дешёвых в стране.

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