Вместе с облаком пыли из Сахары в Молдову идет дикий зной: Синоптики предупредили о жаре 30 градусов уже в конце недели

Днем воздух прогреется аж до 27 градусов тепла, правда, будет облачно, осадков не ожидается. Но прогнозируют облако пыли из Сахары, которая затронет Румынию, а, наверное, и Молдову, а в конце недели в нашу страну идет дикий зной. Синоптики предупредили о жаре в 30 градусов уже в конце недели.