Вместе с облаком пыли из Сахары в Молдову идет дикий зной: Синоптики предупредили о жаре 30 градусов уже в конце недели

А теперь расскажем о погодке на завтра, среду, 22 мая.
Ночью синоптики нам предрекают 15 градусов выше ноля, утром будет до плюс 19.
Днем воздух прогреется аж до 27 градусов тепла, правда, будет облачно, осадков не ожидается. Но прогнозируют облако пыли из Сахары, которая затронет Румынию, а, наверное, и Молдову, а в конце недели в нашу страну идет дикий зной. Синоптики предупредили о жаре в 30 градусов уже в конце недели.
Вечером ожидается до 21 градуса со знаком «плюс».
Скорость ветра составит максимум 11−12 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.