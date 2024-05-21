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Вместе с облаком пыли из Сахары в Молдову идет дикий зной: Синоптики предупредили о жаре 30 градусов уже в конце недели

Прогноз погоды от синоптиков на среду, 22 мая 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 54% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

А теперь расскажем о погодке на завтра, среду, 22 мая.

Ночью синоптики нам предрекают 15 градусов выше ноля, утром будет до плюс 19.

Днем воздух прогреется аж до 27 градусов тепла, правда, будет облачно, осадков не ожидается. Но прогнозируют облако пыли из Сахары, которая затронет Румынию, а, наверное, и Молдову, а в конце недели в нашу страну идет дикий зной. Синоптики предупредили о жаре в 30 градусов уже в конце недели.

Вечером ожидается до 21 градуса со знаком «плюс».

Скорость ветра составит максимум 11−12 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.