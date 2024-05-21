Что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 22 мая, который называют Никола Вешний

Запрещено поднимать упавший на пол нож. Считается, что это может спровоцировать ссоры. Не рекомендуется убивать пауков. Подобное может грозит как разладом в семье, так и серьезной болезнью. Не следует 22 мая грустить, а также вспоминать плохие события из жизни. Это связано с тем, что данное состояние может сохранится на долгое время. Под запретом находятся ссоры.