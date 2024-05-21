Что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 22 мая, который называют Никола Вешний

В Беларуси православный верующие 22 мая празднуют день Николая Чудотворца (Угодника). Он является одним из самых почитаемых святых во всем мире. Николай Угодник является покровителей путешественников, моряков, а также купцов и детей. Его день отмечают дважды в год. Так, 22 мая празднуют Николу Вешнего, а 19 декабря — Николу Зимнего.
Что нельзя делать 22 мая
Запрещено поднимать упавший на пол нож. Считается, что это может спровоцировать ссоры. Не рекомендуется убивать пауков. Подобное может грозит как разладом в семье, так и серьезной болезнью. Не следует 22 мая грустить, а также вспоминать плохие события из жизни. Это связано с тем, что данное состояние может сохранится на долгое время. Под запретом находятся ссоры.
Что можно делать 22 мая
По традиции, 22 мая было принято сходить в церковь и помолиться Николаю Чудотворцу. Кроме того, приветствуется оказание помощи нуждающимся. Кстати, на Николу Вешнего было принято готовить специальные угощения для детей.
Согласно приметам, гром в ночное время указывает, что установится хорошая погода. В том случае, если 22 мая идет дождь, то ожидали богатого урожая хлеба. Если расцвела рябина, то будет короткая осень.
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