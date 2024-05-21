В Казахстане началось проведение ЕНТ абитуриентов

Этот вопрос рассмотрен на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Олжаса Бектенова, передает DKNews.kz.
Как доложил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, основное ЕНТ проводится в 43 региональных центрах тестирования в течение 47 дней. Задействовано 5,2 тыс. компьютеров в одном потоке. С 16 мая в 14 регионах начато проведение ЕНТ, которое продолжится до 5 июля.
В 6 регионах, где объявлено ЧС — Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Костанайская области, ЗКО, СКО ЕНТ будет проводиться с 25 мая до 12 июля, при этом прием заявлений для данных регионов также продлен до 20 мая.
По итогам 4 дней в 29 пунктах тестирование прошли более 7 тыс. абитуриентов. Число выпускников школ в 2024 году составляет 188 245 человек. Количество поданных заявлений — 330 116 человек с учетом двух попыток, из них 293 186 — выпускники школ текущего года, в том числе 59 799 заявлений от выпускников из 6 регионов, пострадавших от паводков.
Тестируемые подают заявление в онлайн режиме на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz, самостоятельно выбирают дату, время и пункт тестирования. Для контроля соблюдения правил проведения ЕНТ и академической честности утвержден соответствующий приказ.
В целях поддержки выпускников школ из 6 регионов, пострадавших от паводков, принимаются меры по выделению грантов в виде квоты в размере 20% (или 12 528 грантов) от общего объема государственного образовательного заказа, что обеспечит их полный охват и позволит участвовать в конкурсе по всем направлениям подготовки.
Совместно с образовательными центрами страны организованы бесплатные онлайн-уроки для выпускников школ. В период подготовки к ЕНТ проведено более 200 урок по всем его предметам.