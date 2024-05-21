В Казахстане началось проведение ЕНТ абитуриентов

По итогам 4 дней в 29 пунктах тестирование прошли более 7 тыс. абитуриентов. Число выпускников школ в 2024 году составляет 188 245 человек. Количество поданных заявлений — 330 116 человек с учетом двух попыток, из них 293 186 — выпускники школ текущего года, в том числе 59 799 заявлений от выпускников из 6 регионов, пострадавших от паводков.