Умершего петербуржца 13 раз оштрафовали за неправильную парковку

Она отметила, что суд во всем разобрался и шесть дел уже прекратил. В том числе на это повлиял тот факт, что петербуржец скончался 17 лет назад. Также сообщается, что в комитет по транспорту отправили копии всех справок с рекомендацией «принять к сведению».