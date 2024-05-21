Умершего петербуржца 13 раз оштрафовали за неправильную парковку

Петербуржец задолжал за неправильную парковку.
«С апреля по май мировому судье судебного участка № 81 поступило 13 протоколов в отношении товарища Окунева 1925 года рождения. Он уклонялся от исполнения административного наказания — не оплачивал штрафы за платную парковку», — рассказала глава объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева в личном телеграм-канале.
Она отметила, что суд во всем разобрался и шесть дел уже прекратил. В том числе на это повлиял тот факт, что петербуржец скончался 17 лет назад. Также сообщается, что в комитет по транспорту отправили копии всех справок с рекомендацией «принять к сведению».