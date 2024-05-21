Какой сегодня праздник: 22 мая

Что интересного произошло 22 мая.
Каждый год, начиная с 2001-го, 22 мая в мире отмечают День биологического разнообразия. Этот день был провозглашен Генассамблеей ООН в 1995 году. Биологическое разнообразие — это все многообразие жизни на Земле, и оно стремительно сокращается. Вымирают растения, исчезают редкие виды животных. Во многом виной тому — деятельность человека.
Также сегодня отмечается Всемирный день готов. Субкультура готов зародилась в Великобритании в конце 1970-х на базе панк-движения. Что отличает представителей этой субкультуры? Обычно общее для них — это мрачный образ, интерес к готической музыке, мистике, черному юмору, фильмам ужасов.
Сегодня День рождения тюбика для зубной пасты. Когда-то средство для чистки зубов помещали в небольшие бумажные пакетики, потом в стеклянные банки, а затем пришла очередь пластмассовых коробок. Удобную упаковку в виде металлического футляра придумал дантист Вашингтон Шеффилд из Нью-Лондона в 1892 году.
Исторические события 22 мая в мире
- 1846-й — в Нью-Йорке основано информационное агентство Associated Press;
- 1856-й — В Москве основана Третьяковская галерея. В этот день предприниматель и меценат П. М. Третьяков купил две первых картины для своей коллекции;
- 1921-й — городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками;
- 1940-й — вышел указ об учреждении золотой медали «Серп и Молот» — знака отличия Героя Социалистического Труда.
Исторические события 22 мая в Казахстане
- 1990-й — на стартовом комплексе № 2 космодрома Байконур совершен первый пуск ракеты-носителя «Зенит-2»;
- 2012-й — состоялся дубляж на казахский язык голливудского фильма «Люди в черном-3», который обошелся Казахстану в 200 тысяч долларов.
- 2014-й — завершен первый этап строительства Бозшакольского горно-обогатительного комбината.
Дни рождения знаменитостей 22 мая в мире
В 1914 году родился Николай Макаров — советский конструктор оружия, Герой Социалистического Труда;
В 1937 году родился Виктор Понедельник — советский футболист, автор «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы-1960. Заслуженный мастер спорта СССР (1965);
в 1951 году родился Сергей Иванов — актер театра и кино, народный артист Украины. Зрителям запомнился в роли «Кузнечика» в фильме «В бой идут одни старики»;
в 1970 году родилась Наоми Кэмпбелл — британская супермодель, актриса и певица афро-ямайского происхождения;
в 1976 году родился Сергей Жуков — российский певец, музыкант, радио- и телеведущий, актер, продюсер, предприниматель. Лидер поп-группы «Руки Вверх!».
в 1980 году родился Андрей Чадов — российский актер театра и кино;
в 1987 году родился Новак Джокович — сербский теннисист, многократный победитель турниров Большого шлема.
Кто родился 22 мая в Казахстане
В 1964 году родился Айдар Жумабаев — независимый директор АО «Казконтент».
День смерти знаменитостей 22 мая в мире
в 1885 году умер Виктор Гюго — французский писатель;
в 2012 году умер Алексей Ванин — актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации;
в 2016 году умер Велимир Живоинович — югославский (сербский) актер и политический деятель;
в 2017 году умер Ники Хэйден — мотогонщик, чемпион мира.
22 мая в православном календаре
Православная церковь отмечает день память святого Николая Чудотворца: перенесение останков святителя Николая из Мир Ликийских в Бар. Также верующие чтят память пророка Исаии, мученика Христофора Ликийского.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Николай и Сергей.