Какой сегодня праздник: 22 мая

Каждый год, начиная с 2001-го, 22 мая в мире отмечают День биологического разнообразия. Этот день был провозглашен Генассамблеей ООН в 1995 году. Биологическое разнообразие — это все многообразие жизни на Земле, и оно стремительно сокращается. Вымирают растения, исчезают редкие виды животных. Во многом виной тому — деятельность человека.