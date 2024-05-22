Экс-командира 58-й армии ЮВО арестовали по подозрению в мошенничестве

Ивану Попов родом из Волгоградской области. Окончил Московское высшее военное командное училище. В 2022 году Попова начальником 11-го штаба армейского корпуса в Калининградской области. Позже стал командиром 58-й общевоинской армии. Спустя год его отстранили от службы и отправили в отставку.