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Экс-командира 58-й армии ЮВО арестовали по подозрению в мошенничестве

Экс-командира 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа арестовали по подозрению в мошенничестве.

Источник: Минобороны РФ

Генерал-майор Иван Попов будет находиться под стражей два месяца — до середины июля.

По версии следствия, Попов в составе организованной группы якобы продал две тысячи тонн металлоизделий, которые предназначались для 58-й армии. Предполагается, что подозреваемые таким образом смогли выручить свыше 100 миллионов рублей.

Ивану Попов родом из Волгоградской области. Окончил Московское высшее военное командное училище. В 2022 году Попова начальником 11-го штаба армейского корпуса в Калининградской области. Позже стал командиром 58-й общевоинской армии. Спустя год его отстранили от службы и отправили в отставку.

Напомним, что в середине апреля стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя минобороны РФ Тимура Иванова.