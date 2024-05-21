Нидерланды запретили усыновление детей из-за границы

Выступив с инициативой полного запрета, депутат Социалистической партии Михиль ван Ниспен заявил, что с годами пришел к убеждению, что усыновление из-за границы не является устойчивым решением для защиты детей в долгосрочной перспективе. По его словам, переезд детей не всегда в их интересах. Он также указывал на злоупотребления в прошлом, такие как подделка документов и торговля детьми. Вервинд ранее выступал против полного запрета, однако теперь поменял свою точку зрения.