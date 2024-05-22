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До +28 °С и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 22 мая

В среду, 22 мая, дневная температура воздуха в республике составит +22… +28 °С, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 83% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: Минск-новости

Прогнозируется переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут на большей части страны, местами вероятны грозы. В первую половину суток в отдельных районах может сгуститься несильный туман.

Ветер ожидается ночью восточный (1−6 м/с), днем юго-восточный (4−9 м/с), при грозах — порывистый.

В темное время суток столбики термометров покажут от +9 °С до +15 °С. В дневные часы синоптики обещают в Гомеле и Могилеве +26… +28 °С, в Бресте и Гродно +25… +27 °С. В Витебске будет не более +26 °С, в Минске — еще на один градус ниже.