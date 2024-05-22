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Какой сегодня день: 22 мая

Этот день является 143-м в григорианском календаре. До конца года остается 223 дня.

Источник: Мэрия Хабаровска

Знаете ли вы, что 22 мая день рождения отмечает Наоми Кэмпбелл? О том, чем еще ознаменовано 22 мая, — в справке Sputnik.

Что произошло 22 мая

В 1769 году был отлит колокол для часов Спасской башни Московского Кремля.

В 1846 году в Нью-Йорке было основано информационное агентство «Associated Press».

В 1856 году в Москве основана Третьяковская галерея.

В 1906 году братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.

Международный день биологического разнообразия также отмечается 22 мая.

Кто родился 22 мая

Композитор Рихард Вагнер (1813−1883).

Писатель Артур Конан Дойль (1859−1930).

Актер Лоренс Оливье (1907−1989).

Художник комиксов Эрже (1907−1983).

Конструктор оружия Николай Макаров (1914−1988).

Певец Шарль Азнавур (1924−2018).

Супермодель Наоми Кэмпбелл (1970).

Актер Андрей Чадов (1980).

Теннисист Новак Джокович (1987).

22 мая в православном календаре

В этот день православные чтут память пророка Исаии, мученика Христофора Ликийского, преподобного Шио Мгвимского, преподобного Иосифа Оптинского. Также церковь вспоминает перенесение мощей святителя и Чудотворца Николая.

Именины

22 мая именины у Семена, Иосифа, Николая, Гавриила, Дмитрия, Василия, а также у Акулины.