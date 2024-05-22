Какой сегодня день: 22 мая

Знаете ли вы, что 22 мая день рождения отмечает Наоми Кэмпбелл? О том, чем еще ознаменовано 22 мая, — в справке Sputnik.
Что произошло 22 мая
В 1769 году был отлит колокол для часов Спасской башни Московского Кремля.
В 1846 году в Нью-Йорке было основано информационное агентство «Associated Press».
В 1856 году в Москве основана Третьяковская галерея.
В 1906 году братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.
Международный день биологического разнообразия также отмечается 22 мая.
Кто родился 22 мая
Композитор Рихард Вагнер (1813−1883).
Писатель Артур Конан Дойль (1859−1930).
Актер Лоренс Оливье (1907−1989).
Художник комиксов Эрже (1907−1983).
Конструктор оружия Николай Макаров (1914−1988).
Певец Шарль Азнавур (1924−2018).
Супермодель Наоми Кэмпбелл (1970).
Актер Андрей Чадов (1980).
Теннисист Новак Джокович (1987).
22 мая в православном календаре
В этот день православные чтут память пророка Исаии, мученика Христофора Ликийского, преподобного Шио Мгвимского, преподобного Иосифа Оптинского. Также церковь вспоминает перенесение мощей святителя и Чудотворца Николая.
Именины
22 мая именины у Семена, Иосифа, Николая, Гавриила, Дмитрия, Василия, а также у Акулины.