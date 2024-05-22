Таксист рассказал, как мошенники обманывают даже самых умных людей: «Девчонки умоляли и ревели»

«В ответ мне следователь сообщила, что эти две невинные девочки, которых я защитил, — профессиональные воровки. Они звонят людям и говорят, что их ребенок (муж, брат) совершили ДТП, сбили насмерть человека, и надо заплатить, чтобы избежать ответственности. Для них заплакать ничего не стоит. У них вообще нет ничего святого. И ведутся все, даже самые умные люди, потому что речь идет об их близких. А я был для них просто курьером. Они вызвали такси, чтобы забрать у очередной жертвы деньги. Но их раскусили, и поэтому они умоляли меня уехать быстрее».