Таксист рассказал, как мошенники обманывают даже самых умных людей: «Девчонки умоляли и ревели»

«В машину ко мне сели две симпатичные девушки. Одна показалась мне испуганной. Вторая барышня вела себя спокойно и утешала первую. Я повез их в поселок под Челябинском, они вышли возле частного дома, их не было минут 10. Потом обе выбежали. Девчонки попросили меня уехать побыстрее. А там уже мужики выскочили из дома и размахивали руками».
По его словам, он действительно рванул с места. Челябинцу показалось, что девочек хотят обидеть.
«Примерно через километр, когда погони уже не было, я спросил, что случилось. Девчонки умоляли и ревели, одна сквозь слезы сказала, что бывший парень хочет ее убить. И что он уже расправился с ее собакой. Я, признаюсь, почувствовал себя тогда героем, даже жене рассказал, что спас девочек от расправы».
Через пару дней к Лукину домой неожиданно пришла полиция. Его обвинили в вымогательстве денег. На допросе он честно рассказал, как было дело.
«В ответ мне следователь сообщила, что эти две невинные девочки, которых я защитил, — профессиональные воровки. Они звонят людям и говорят, что их ребенок (муж, брат) совершили ДТП, сбили насмерть человека, и надо заплатить, чтобы избежать ответственности. Для них заплакать ничего не стоит. У них вообще нет ничего святого. И ведутся все, даже самые умные люди, потому что речь идет об их близких. А я был для них просто курьером. Они вызвали такси, чтобы забрать у очередной жертвы деньги. Но их раскусили, и поэтому они умоляли меня уехать быстрее».
Встреча с мошенницами обернулась для челябинского таксиста нервотрепкой с полицией в течение полугода. Он сказал нашей редакции, что больше не верит людям.