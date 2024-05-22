В России выявили новый вариант коронавируса

До этого газета Financial Times (FT) со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США писала, что новые штаммы коронавируса провоцируют угрозу всплеска заболеваемости грядущим летом. По данным издания, доминирующим сейчас штаммом в Соединенных Штатах является возникший в марте KP. 2 из группы вариантов FLiRT. За две недели до 11 мая на KP. 2 пришлось 28,2% случаев заражения вирусом. Второй по распространенности штамм — KP1.1, им заразились 7,6% граждан.