В Казахстане ненадолго продлили регистрацию на ЕНТ

В своем Telegram-канале Саясат Нурбек написал, что с учетом мнений абитуриентов, которые не успели подать заявление на участие в основном ЕНТ, для всех тестируемых будет открыта база регистрации на тестирование 22 мая с 10.00 до 18.00.
«Тестируемые, которые не успели подать заявление, смогут зарегистрироваться только на доступные на сайте app.testcenter.kz даты. Для абитуриентов, которые уже дважды подавали заявление, данное действие будет недоступно».
Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 21 мая прокомментировал вопрос о том, могут ли в Казахстане отказаться от проведения Единого национального тестирования в пользу традиционных экзаменов.