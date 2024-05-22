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В Казахстане ненадолго продлили регистрацию на ЕНТ

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что регистрация на ЕНТ продлена, сообщает Zakon.kz.

Источник: Национальный центр тестирования

В своем Telegram-канале Саясат Нурбек написал, что с учетом мнений абитуриентов, которые не успели подать заявление на участие в основном ЕНТ, для всех тестируемых будет открыта база регистрации на тестирование 22 мая с 10.00 до 18.00.

«Тестируемые, которые не успели подать заявление, смогут зарегистрироваться только на доступные на сайте app.testcenter.kz даты. Для абитуриентов, которые уже дважды подавали заявление, данное действие будет недоступно».

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 21 мая прокомментировал вопрос о том, могут ли в Казахстане отказаться от проведения Единого национального тестирования в пользу традиционных экзаменов.

образование