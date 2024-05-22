Тигр-инвалид, отловленный в Хабаровском крае, переехал в Ленобласть

Несмотря на пройденные трудности, зверь проявлял сильное желание жить. Он успешно перенес операцию и за время реабилитации набрал 33 килограмма. Также за время лечения хищник успел подружиться с сородичем, которго отловили в Пожарском районе — вдвоём они ходили к тигрицам по соседству, для чего прорвали межвольерную сетку.