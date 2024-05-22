Тигр-инвалид, отловленный в Хабаровском крае, переехал в Ленобласть

Тигр-инвалид, отловленный в Хабаровском крае, переехал в хоспис для крупных кошачьих «Дом тигра» в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления охотничьего хозяйства при краевом правительстве со ссылкой на Центр «Амурский тигр».
Напомним, хищника отловили в ночь со 2 на 3 февраля возле села Бичевая района имени Лазо. Он сломал переднюю лапу, когда угодил в браконьерский капкан и пытался из него выбраться. Также у тигра отсутствовали два пальца, были повреждены зубы и ранена верхняя губа.
Несмотря на пройденные трудности, зверь проявлял сильное желание жить. Он успешно перенес операцию и за время реабилитации набрал 33 килограмма. Также за время лечения хищник успел подружиться с сородичем, которго отловили в Пожарском районе — вдвоём они ходили к тигрицам по соседству, для чего прорвали межвольерную сетку.
«Тигра определили в хоспис в Ленобласти. Сейчас он уже в своем новом доме, где будет находиться под постоянным наблюдением и окружен заботой», — рассказали в охотуправлении края.
К новому месту жительства хищника перевозили на самолёте и спецавтомобиле. Расходы на его содержание и ветеринарное сопровождение Центр «Амурский тигр» взял на себя. Транспортировка производилась бесплатно.