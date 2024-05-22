У девятиклассников Владивостоке начались экзамены

В этом году через государственную аттестацию пройдут более 6 тысяч учеников муниципальных школ, отмечает пресс-служба мэрии.
В первую очередь учащиеся девятых классов напишут экзамены по иностранным языкам, а уже на следующей неделе приступят к биологии, обществознанию, химии, информатике, географии, истории и физике.
Расписание всех учебных предметов можно посмотреть по ссылке.
Одиннадцатиклассники сядут в экзаменационные аудитории уже в четверг, 23 мая. В этот день они напишут ЕГЭ по географии, литературе и химии.