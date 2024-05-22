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У девятиклассников Владивостоке начались экзамены

Для девятиклассников Владивостока накануне стартовал основной период ОГЭ.

Источник: РИА "Новости"

В этом году через государственную аттестацию пройдут более 6 тысяч учеников муниципальных школ, отмечает пресс-служба мэрии.

В первую очередь учащиеся девятых классов напишут экзамены по иностранным языкам, а уже на следующей неделе приступят к биологии, обществознанию, химии, информатике, географии, истории и физике.

Расписание всех учебных предметов можно посмотреть по ссылке.

Одиннадцатиклассники сядут в экзаменационные аудитории уже в четверг, 23 мая. В этот день они напишут ЕГЭ по географии, литературе и химии.

образование