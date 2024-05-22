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Специалисты рассказали, как выбрать качественный чай

В «Роспотребнадзоре» эксперты дали несколько простых рекомендаций о том, на что нужно обратить внимание при выборе чая, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Итак, на что необходимо обратить внимание:

На упаковку чая. Она должна быть целой, недеформированной и изготовленной из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

На этикетку на упаковке.

На ней должны быть указаны:

  • наименование продукта;
  • состав;
  • дата упаковки (месяц и год) и срок годности;
  • сведения о подтверждении соответствия;
  • знак обращения на рынке;
  • условия хранения и другое.

На листья. У качественного продукта они практически одинакового оттенка, размера, плотности и скрученности.

Роспотребнадзор напоминает, что запахи гари, плесени и сырости — признаки некачественного чая.

Чай дольше сохраняет свои вкусовые качества при хранении в темном, сухом, прохладном месте.

Если использовать для заваривания кипящую воду, то есть риск получить излишне горький напиток:

  • при температуре воды около 90  заваривать черный чай, пуэр, улун;
  • при температуре воды не выше 75−80°C — зелёный и белый чаи.