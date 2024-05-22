Специалисты рассказали, как выбрать качественный чай

Итак, на что необходимо обратить внимание:
На упаковку чая. Она должна быть целой, недеформированной и изготовленной из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.
На этикетку на упаковке.
На ней должны быть указаны:
- наименование продукта;
- состав;
- дата упаковки (месяц и год) и срок годности;
- сведения о подтверждении соответствия;
- знак обращения на рынке;
- условия хранения и другое.
На листья. У качественного продукта они практически одинакового оттенка, размера, плотности и скрученности.
Роспотребнадзор напоминает, что запахи гари, плесени и сырости — признаки некачественного чая.
Чай дольше сохраняет свои вкусовые качества при хранении в темном, сухом, прохладном месте.
Если использовать для заваривания кипящую воду, то есть риск получить излишне горький напиток:
- при температуре воды около 90 заваривать черный чай, пуэр, улун;
- при температуре воды не выше 75−80°C — зелёный и белый чаи.