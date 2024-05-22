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Якутский национальный праздник Ысыах состоится в Приморье

Мероприятие приурочено к Году семьи в России и проводится в поддержку специальной военной операции.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как отмечает пресс-служба краевого департамента внутренней политики, Ысыах — масштабный якутский национальный праздник, который символизирует дружбу народов, сохранение самобытной культуры и развитие патриотизма, демонстрирует взаимное духовное и культурное обогащение национальных культур народов России, помогает сохранению и развитию этнокультурного многообразия.

Всех гостей праздника ждут показ традиционных обрядовых и культурных действий, конкурсы, представление национальных костюмов, концертная программа, спортивные состязания и круговой танец с многоголосным пением — Осуохай.

Желающие смогут попробовать блюда национальной кухни, посетить выставку-ярмарку мясной и молочной продукции, изделий народных промыслов, сувениров и ювелирных украшений якутских предприятий.

Якутский национальный праздник Ысыах пройдет с 12:00 до 19:00 в воскресенье, 26 мая, в центре отдыха «Юнга» во Владивостоке. Вход свободный.

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