Якутский национальный праздник Ысыах состоится в Приморье

Как отмечает пресс-служба краевого департамента внутренней политики, Ысыах — масштабный якутский национальный праздник, который символизирует дружбу народов, сохранение самобытной культуры и развитие патриотизма, демонстрирует взаимное духовное и культурное обогащение национальных культур народов России, помогает сохранению и развитию этнокультурного многообразия.
Всех гостей праздника ждут показ традиционных обрядовых и культурных действий, конкурсы, представление национальных костюмов, концертная программа, спортивные состязания и круговой танец с многоголосным пением — Осуохай.
Желающие смогут попробовать блюда национальной кухни, посетить выставку-ярмарку мясной и молочной продукции, изделий народных промыслов, сувениров и ювелирных украшений якутских предприятий.
Якутский национальный праздник Ысыах пройдет с 12:00 до 19:00 в воскресенье, 26 мая, в центре отдыха «Юнга» во Владивостоке. Вход свободный.