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Путепровод в районе приморского Кипарисово готов почти на 80%

Мостовики завершают строительство левой половины путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль в районе приморского села Кипарисово. Движение по ней планируют запустить уже в следующем месяце.

Источник: ФКУ ДСД "Дальний Восток"

Как сообщает пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток», на сегодняшний день общая техническая готовность путепровода составляет 79%. На левой половине мостового сооружения полностью завершили устройство опор и монтаж балок пролетных строений.

Всего смонтировано 28 балок — по семь на каждом пролете. Кроме того, рабочие обустроили подход к путепроводу со стороны Уссурийска.

«Работы на объекте ведутся круглосуточно. К примеру, на участке между третьей и четвертой опорой, расположенном непосредственно над железнодорожными путями, балки монтировали ночью во время технологических окон, которые предоставило РЖД. Это позволило избежать затруднений проезда на данном участке федеральной трассы», — отметил директор учреждения Сергей Петраев.

Сейчас на объекте продолжается подготовка к устройству гидроизоляции из сталефибробетона.