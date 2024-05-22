Путепровод в районе приморского Кипарисово готов почти на 80%

Как сообщает пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток», на сегодняшний день общая техническая готовность путепровода составляет 79%. На левой половине мостового сооружения полностью завершили устройство опор и монтаж балок пролетных строений.
Всего смонтировано 28 балок — по семь на каждом пролете. Кроме того, рабочие обустроили подход к путепроводу со стороны Уссурийска.
«Работы на объекте ведутся круглосуточно. К примеру, на участке между третьей и четвертой опорой, расположенном непосредственно над железнодорожными путями, балки монтировали ночью во время технологических окон, которые предоставило РЖД. Это позволило избежать затруднений проезда на данном участке федеральной трассы», — отметил директор учреждения Сергей Петраев.
Сейчас на объекте продолжается подготовка к устройству гидроизоляции из сталефибробетона.