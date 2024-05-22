Путепровод в районе приморского Кипарисово готов почти на 80%

«Работы на объекте ведутся круглосуточно. К примеру, на участке между третьей и четвертой опорой, расположенном непосредственно над железнодорожными путями, балки монтировали ночью во время технологических окон, которые предоставило РЖД. Это позволило избежать затруднений проезда на данном участке федеральной трассы», — отметил директор учреждения Сергей Петраев.