В Хабаровском крае ожидается подъем уровня воды в реке Мая

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, у села Нелькан в ближайшие двое суток ожидается дополнительный подъем уровня воды до отметок 580−600 сантиметров. Неблагоприятным считается явление, если вода достигла отметки 560 сантиметров, опасным — при отметке в 620 сантиметров.