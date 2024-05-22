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В Хабаровском крае ожидается подъем уровня воды в реке Мая

По прогнозам гидрологов, ожидается подъем уровня воды в реке Мая в Аяно-Майском районе.

Источник: МЧС РФ

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, у села Нелькан в ближайшие двое суток ожидается дополнительный подъем уровня воды до отметок 580−600 сантиметров. Неблагоприятным считается явление, если вода достигла отметки 560 сантиметров, опасным — при отметке в 620 сантиметров.

Ухудшение гидрообстановки объясняется повышенным температурным фоном и усилением снеготаяния в горах. Есть вероятность подтопления жилых домов, приусадебных участков, дорог местного значения, полей, низких мест в населенных пунктах Нелькан и Джигда. Специалисты держат ситуацию на контроле.

МЧС