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Стало известно, в какую красноярскую школу и зачем приедет Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина приедет в школу № 108 Красноярска для участия в последнем звонке.

Источник: Соцсети

Об этом сообщается в канале, посвященном визиту лидера Лиги безопасного интернета в столицу края.

В сообщении говорится, что незадолго до анонса визита в Красноярск, Мизулина провела конкурс. Российская активистка предложила школьникам из разных населенных пунктов России записать патриотическое видео. Победила красноярская школа № 108.

«Первое видео пришло из 108 школы города Красноярск, поэтому именно к ним я и еду в гости на последний звонок. В какой город я поеду на выпускной — пока секрет», — написала Екатерина Мизулина.

Также стало известно, что руководитель Лиги безопасного интернета приедет почтить память основателя движения «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксаны Василишиной.

образование