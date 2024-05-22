Стало известно, в какую красноярскую школу и зачем приедет Екатерина Мизулина

Об этом сообщается в канале, посвященном визиту лидера Лиги безопасного интернета в столицу края.
В сообщении говорится, что незадолго до анонса визита в Красноярск, Мизулина провела конкурс. Российская активистка предложила школьникам из разных населенных пунктов России записать патриотическое видео. Победила красноярская школа № 108.
«Первое видео пришло из 108 школы города Красноярск, поэтому именно к ним я и еду в гости на последний звонок. В какой город я поеду на выпускной — пока секрет», — написала Екатерина Мизулина.
Также стало известно, что руководитель Лиги безопасного интернета приедет почтить память основателя движения «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксаны Василишиной.