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«Ого! Заснял?»: крупное млекопитающее замечено у берегов Владивостока

В соцсети после появления ролика разгорелись жаркие споры.

Источник: PrimaMedia.ru

В районе бухты Горностай во Владивостоке горожане заметили крупное млекопитающее, сообщает ИА PrimaMedia. Достоверно определить, кто на кадрах, пока не удалось. Одни считают, что это косатка, другие же назвали животное китом.

Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами, снятыми в районе Щитовой. Мормлек пару раз вынырнул из воды, показав себя почти «во всей красе».

«Ого! заснял? Какая здоровая!» — говорит автор видео.

Как утверждают некоторые местные жители, на видео удалось запечатлеть кита минке. Другие же предпочитают думать, что это косатка.

флора и фауна