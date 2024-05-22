Гуманитарную помощь в зону СВО собрали в Нижнеудинском районе

Иркутская область продолжает поддерживать бойцов, защищающих страну в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз сбор гуманитарной помощи был организован в Нижнеудинском районе. В помощь военнослужащим отправятся автомобили, которые совсем недавно проехали на параде 9 мая в городе Нижнеудинске. Об этом сообщил глава района Анатолий Крупенев.