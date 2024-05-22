Биолог из Новосибирска рассказал об опасностях цветущей черёмухи

Некоторые граждане обрывают ветки растения и ставят их у себя дома. Кандидат биологических наук Алексей Яновский предупредил — запах черёмухи в замкнутом пространстве может быть опасен. Об этом он рассказал порталу vn.ru.
По словам биолога, черёмуха относится к косточковым плодовым деревьям, в их стенках могут содержаться производные цианистого калия — цианиды. Кроме того, в составе черёмухи также имеются небезопасные гликозиды.
Поэтому, Алексей Яновский не советует обрывать ветки черёмухи, покупать их у людей на улице и нести в дом.
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