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Биолог из Новосибирска рассказал об опасностях цветущей черёмухи

В Новосибирске царит аромат цветущей черёмухи.

Источник: МК.RU Новосибирск

Некоторые граждане обрывают ветки растения и ставят их у себя дома. Кандидат биологических наук Алексей Яновский предупредил — запах черёмухи в замкнутом пространстве может быть опасен. Об этом он рассказал порталу vn.ru.

По словам биолога, черёмуха относится к косточковым плодовым деревьям, в их стенках могут содержаться производные цианистого калия — цианиды. Кроме того, в составе черёмухи также имеются небезопасные гликозиды.

Поэтому, Алексей Яновский не советует обрывать ветки черёмухи, покупать их у людей на улице и нести в дом.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что агроном дала садоводам Новосибирска советы по выращиванию сладкой клубники.

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