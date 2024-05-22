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В Челябинской области вновь прохладная погода

В среду, 22 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: МК.RU Челябинск

В среду, 22 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +14 до +19 градусов, на юге — до +24. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду, днем местами порывы до 12.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +15 до +17 градусов. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду, днем порывы до 11.

День Ангела сегодня, 22 мая, у Василия, Гавриила, Дмитрия, Иосифа, Николая и Христофора.

Между прочим, 22 мая 2024 года отмечают день Николы Вешнего. Согласно народным приметам, сегодня не рекомендуется закрывать окна плотными шторами. Дело в том, что из-за этого святой не сможет наполнить ваше жилище миром и благополучием.