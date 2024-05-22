В Челябинской области вновь прохладная погода

Между прочим, 22 мая 2024 года отмечают день Николы Вешнего. Согласно народным приметам, сегодня не рекомендуется закрывать окна плотными шторами. Дело в том, что из-за этого святой не сможет наполнить ваше жилище миром и благополучием.