Два человека претендуют на звание «Почетный гражданин Хабаровска»

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, один из них Бейк Ку Сен, первый заместитель председателя Совета регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Хабаровского края, президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири. Он занимается гармонизацией межэтнических отношений, на свои деньги построил межнациональный культурный центр «Ариран», постоянный участник благотворительных акций.