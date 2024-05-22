Два человека претендуют на звание «Почетный гражданин Хабаровска»

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, один из них Бейк Ку Сен, первый заместитель председателя Совета регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Хабаровского края, президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири. Он занимается гармонизацией межэтнических отношений, на свои деньги построил межнациональный культурный центр «Ариран», постоянный участник благотворительных акций.
Второй кандидат — Жученко Ольга Григорьевна, директор Центра детского творчества «Народные ремесла». Она смогла вывести центр на достойный уровень, что отмечено многочисленными наградами и званиями. Под ее руководством было внедрено более 20 инновационных проектов по направлениям «Поликультурное образование», «Одаренные дети», «Инклюзивное образование».
При выборе нового «Почетного гражданина Хабаровска» учтут мнение горожан. По итогам опроса, который прошел на сайте мэрии, большинство поддержали Бейк Ку Сен, отдав ему 11 461 голос (58,78 процентов), за Ольгу Жученко проголосовали 8093 (41,51 процентов).