Два автобусных маршрута продлят и доукомплектуют в Хабаровске

Дополнительные автобусные маршруты будут пролегать по улице Совхозной. Расположенные здесь остановки уже включили в муниципальный реестр. Также для удобства жителей власти увеличили число автобусов, которые будут курсировать до новых ЖК: один появится на маршруте № 40, два — на маршруте № 82.