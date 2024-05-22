Два автобусных маршрута продлят и доукомплектуют в Хабаровске

В Хабаровске будут продлены и дооснащены автобусные маршруты № 40 и № 82. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как отметили в мэрии, сейчас в Железнодорожном районе ведётся строительство микрорайонов «Вершины» и «Город 4212». Чтобы оба жилых комплекса имели постоянный доступ к общественному транспорту, к ним будут ездить автобусы № 40 «Весовая овощесовхоза — Химфармзавод» и № 82 «Лицей — Комсомольская площадь».
Дополнительные автобусные маршруты будут пролегать по улице Совхозной. Расположенные здесь остановки уже включили в муниципальный реестр. Также для удобства жителей власти увеличили число автобусов, которые будут курсировать до новых ЖК: один появится на маршруте № 40, два — на маршруте № 82.
«Сейчас управлением дорог и внешнего благоустройства совместно с застройщиками обустроены два остановочных пункта, пешеходный переход, дорожные знаки. Также приняты меры по включению остановочных пунктов в схему маршрутов Nº 46, 46B», — отметили в мэрии.