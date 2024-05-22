Налоговый вычет хабаровчане теперь смогут получить без декларации

Чтобы получить социальные налоговые вычеты по НДФЛ на обучение, лечение и спорт, не обязательно ждать следующего года и подавать декларацию. Если с начала года налогоплательщик уже выбрал максимальную сумму расходов для вычета, то он может обратиться в налоговые органы с заявлением о подтверждении права на вычет для получения его у работодателя. Проще всего отправить такое заявление через Личный кабинет налогоплательщика на портале ФНС. Соответствующее уведомление о подтверждении права на получение налогового вычета налоговые органы сами направят работодателю. С марта нынешнего года действуют обновленная форма и электронный формат такого заявления. Бланк заявления скорректирован по строке 070, в которой теперь можно указать и расходы на обучение супруга или супруги при очной форме обучения. Такое право появилось у налогоплательщиков с этого года.