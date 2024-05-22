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В Красноярске приступили к ремонту дорог в Солнечном

В микрорайоне Солнечный планируют отремонтировать около 10 км дорог.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске приступили к ремонту дорог в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщили в мэрии.

Мэр Красноярска Владислав Логинов провёл совещание по развитию Солнечного.

Так, на пр. 60 лет Образования СССР обновят около 4 километров магистрали. Подрядчик уложит новый асфальт, заменит бордюры, участки тротуара, отремонтирует остановки.

К ремонту приступили на улице Светлова. В планах привести в порядок участки на ул. Микуцкого и ул. Славы, пр. Молодёжном, а также 7 межквартальных проездов.

Также Владислав Логинов осмотрел площадку строительства дороги по улицам Ольховая и Черемуховая. Там завершены работы по устройству коллектора ливневой канализации общей протяженностью 430 метров, приступили к устройству земляного основания магистрали. Это часть большого проекта по созданию улично-дорожной сети развивающейся территории.

«В планах в Солнечном — отремонтировать около 10 км дорог, продолжить их строительство в массивах новой застройки. Также ведём подготовку к стройке магистрали в микрорайон от развязки на Северном шоссе, идёт изъятие участков. По-прежнему особое внимание уделяем возведению соцучреждений. Наша общая ответственность перед жителями — реализовать все намеченные мероприятия», — сказал Владислав Логинов.

Всего в Красноярске планируют отремонтировать 64 участка дорог общей протяжённостью почти 93 километра.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске на Пашенном начали строить ливнёвку.