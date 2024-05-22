В Красноярске приступили к ремонту дорог в Солнечном

«В планах в Солнечном — отремонтировать около 10 км дорог, продолжить их строительство в массивах новой застройки. Также ведём подготовку к стройке магистрали в микрорайон от развязки на Северном шоссе, идёт изъятие участков. По-прежнему особое внимание уделяем возведению соцучреждений. Наша общая ответственность перед жителями — реализовать все намеченные мероприятия», — сказал Владислав Логинов.