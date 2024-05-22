В Красноярске приступили к ремонту дорог в Солнечном

В Красноярске приступили к ремонту дорог в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщили в мэрии.
Мэр Красноярска Владислав Логинов провёл совещание по развитию Солнечного.
Так, на пр. 60 лет Образования СССР обновят около 4 километров магистрали. Подрядчик уложит новый асфальт, заменит бордюры, участки тротуара, отремонтирует остановки.
К ремонту приступили на улице Светлова. В планах привести в порядок участки на ул. Микуцкого и ул. Славы, пр. Молодёжном, а также 7 межквартальных проездов.
«В планах в Солнечном — отремонтировать около 10 км дорог, продолжить их строительство в массивах новой застройки. Также ведём подготовку к стройке магистрали в микрорайон от развязки на Северном шоссе, идёт изъятие участков. По-прежнему особое внимание уделяем возведению соцучреждений. Наша общая ответственность перед жителями — реализовать все намеченные мероприятия», — сказал Владислав Логинов.
Всего в Красноярске планируют отремонтировать 64 участка дорог общей протяжённостью почти 93 километра.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске на Пашенном начали строить ливнёвку.