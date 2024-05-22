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Музыкальный театр просит красноярцев о поддержке на всероссийском конкурсе проектов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Команда театра принимает участие в конкурсе проектов в рамках Дней регионального развития «Пространство будущего» на международной выставке-форуме «Россия».

Источник: ТИЦ Красноярского края

По задумке авторов проекта, из музтеатра должна получиться настоящая театральная экосистема: лаборатории, моноспектакли, мастер-классы, читки и встречи со зрителем, отмечает пресс-служба ТИЦ Красноярского края.

Так, в планах создать:

— парящую сцену, которая станет местом проведения творческих резиденций, лабораторий, междисциплинарных программ;

— зал-конструктор, где можно будет принимать театры из малых городов региона, проводить камерные фестивали, а также показывать репертуар Малого зала театра;

— арт-кафе с уличным двориком и сценой для проведения камерных концертов, творческих вечеров, моноспектаклей, поэтических чтений, а также мастер-классов и лекций.

Более подробно ознакомиться с идеей и проголосовать за Музыкальный театр можно по ссылке. Голосование продлится до 2 июня. Проекты-победители будут представлены на выставке ВДНХ в Москве.

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