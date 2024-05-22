Грозы, град и туманы ждут омичей в конце рабочей недели

Днём среды, 22 мая, воздух прогреется до +19…+24 градусов. В четверг, 23 мая, в регионе будет от +12 до +17. В пятницу 24-го похолодает ещё сильнее — в дневные часы столбики термометров покажут +7…+12 градусов.