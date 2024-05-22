Грозы, град и туманы ждут омичей в конце рабочей недели

В ближайшие дни в Омской области ожидаются дожди с грозами, местами возможен град. Также в отдельных районах ночью и утром будет туманно.
Днём среды, 22 мая, воздух прогреется до +19…+24 градусов. В четверг, 23 мая, в регионе будет от +12 до +17. В пятницу 24-го похолодает ещё сильнее — в дневные часы столбики термометров покажут +7…+12 градусов.
Скорость ветра 22 мая составит 7−12 м/с, в отдельных районах — с порывами до 20 м/с. 23 мая порывы ветра будут чуть слабее — до 17 м/с.
Также в ночь на 24 и 25 мая, по данным Обь-Иртышского УГМС, ожидаются заморозки до −5 градусов.