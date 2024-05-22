Проспект Мира в Красноярске признан «Лучшей торговой улицей» России

Третий год подряд Красноярск становится победителем конкурса. В этом году проспект Мира признан «Лучшей торговой улицей» страны, наряду с такими городами как Москва, Екатеринбург и Тула. Оргкомитет конкурса оценивал внешний вид улицы, а также совокупность торговых объектов, интегрированных в городскую среду.