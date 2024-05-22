Проспект Мира в Красноярске признан «Лучшей торговой улицей» России

В этом году в конкурсе приняли участие 2300 хозяйствующих субъектов по 13 номинациям.
Третий год подряд Красноярск становится победителем конкурса. В этом году проспект Мира признан «Лучшей торговой улицей» страны, наряду с такими городами как Москва, Екатеринбург и Тула. Оргкомитет конкурса оценивал внешний вид улицы, а также совокупность торговых объектов, интегрированных в городскую среду.
На проспекте Мира расположено 268 торговых объектов и точек общественного питания, из них 249 стационарных торговых и 19 нестационарных.
Церемония награждения победителей пройдёт 29 мая в Москве в рамках Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла».
Напомним, Красноярск третий год подряд становится победителем данного конкурса: в 2023 году наш город победил в номинации «Лучшая ярмарка», а в 2022 году — в номинации «Лучший торговый фестиваль».