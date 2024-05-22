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Проспект Мира в Красноярске признан «Лучшей торговой улицей» России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве состоялось заседание конкурсной комиссии всероссийского конкурса «Торговля России» под председательством директора Департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Никиты Кузнецова.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В этом году в конкурсе приняли участие 2300 хозяйствующих субъектов по 13 номинациям.

Третий год подряд Красноярск становится победителем конкурса. В этом году проспект Мира признан «Лучшей торговой улицей» страны, наряду с такими городами как Москва, Екатеринбург и Тула. Оргкомитет конкурса оценивал внешний вид улицы, а также совокупность торговых объектов, интегрированных в городскую среду.

​На проспекте Мира расположено 268 торговых объектов и точек общественного питания, из них 249 стационарных торговых и 19 нестационарных.

Отметим, также в рамках конкурса определили победителей в следующих номинациях: «Лучший торговый город», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший магазин», «Лучший объект фаст-фуда», «Лучший торговый фестиваль», «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя», «Лучший оптовый и продовольственный рынок» и «Лучший торговый фестиваль».

Церемония награждения победителей пройдёт 29 мая в Москве в рамках Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла».

Напомним, Красноярск третий год подряд становится победителем данного конкурса: в 2023 году наш город победил в номинации «Лучшая ярмарка», а в 2022 году — в номинации «Лучший торговый фестиваль».