В Новосибирске с перекупщика авто приставы взыскали сотню штрафов

В Новосибирске с перекупщика автомобилей взыскали почти сотню штрафов за нарушения ПДД. В отношении 29-летнего новосибирца приставы возбуждали 98 исполнительных производств. Общая сумма взыскания составила 79 500 рублей. Известно, что штрафы эти получали клиенты перекупщика.
— Должник требование судебного пристава игнорировал. А также мужчина обратился в суд, чтобы признать штрафы незаконными. Он аргументировал это тем, что не является фактическим владельцем транспортного средства. Суд, рассмотрев требования, отклонил их, — сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области.
Для того, чтобы взыскать с мужчины штрафы, на него наложили запреты и ограничения. Самой действенной мерой стал арест денег на его счетах. После чего перекупщик все же оплатил штрафы, а кроме того, и исполнительный сбор в 94 тысячи рублей. Когда деньги поступили на счет, ограничения с мужчины сняли.