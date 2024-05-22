В Новосибирске с перекупщика авто приставы взыскали сотню штрафов

Для того, чтобы взыскать с мужчины штрафы, на него наложили запреты и ограничения. Самой действенной мерой стал арест денег на его счетах. После чего перекупщик все же оплатил штрафы, а кроме того, и исполнительный сбор в 94 тысячи рублей. Когда деньги поступили на счет, ограничения с мужчины сняли.