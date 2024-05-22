«Бабулинг продолжается»: детей выгоняют с детской площадки в Уссурийске

По словам очевидцев, бабушки не дают ребятам играть на детской площадке на Короленко, 11, в Уссурийске. Родители уверяют, что пожилые женщины выгоняют их оттуда и запирают вход, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Одна из мам рассказала, что не может гулять со своим ребенком на детской площадке около дома в определенное время, потому что пенсионерки всех выгоняют оттуда и запираются. Женщина подчеркнула, что бабушки так поступают, чтобы посидеть на скамейках в одиночестве и поговорить о своем. Однако это мешает другим людям.
Комментаторы отметили в соцсетях, что поступать подобным образом неправильно, и никто не имеет право запрещать детям играть в специально оборудованных для них местах.
«Бабулинг продолжается?»;
«Возможно, стоит поговорить с вашим домуправом», — поделились своим мнением пользователи новых медиа.
Ранее «КП» писала, что похожая ситуация была и на другой детской площадке.