«Бабулинг продолжается»: детей выгоняют с детской площадки в Уссурийске

Одна из мам рассказала, что не может гулять со своим ребенком на детской площадке около дома в определенное время, потому что пенсионерки всех выгоняют оттуда и запираются. Женщина подчеркнула, что бабушки так поступают, чтобы посидеть на скамейках в одиночестве и поговорить о своем. Однако это мешает другим людям.