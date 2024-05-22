Омичей будут штрафовать за неправильную рекламу в Инстаграме*

«У нас реклама, которая размещается на зарубежных площадках, запрещена. По вашему вопросу касаемо Инстаграма*, который признан на территории в принципе запрещённым, были даны разъяснения центральным аппаратом Роскомнадзора о том, что такая реклама тоже должна маркироваться, но в случае отсутствия маркировки, вы также будете привлекаться к административной ответственности», — подчеркнул он.