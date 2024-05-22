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Омичей будут штрафовать за неправильную рекламу в Инстаграме*

Роскомнадзор планирует навести порядок в этой «серой зоне».

Источник: Om1.ru

В Государственной Думе вновь подняли вопрос о запрете рекламы в Инстаграме, который на данный момент заблокирован в Российской Федерации. С соответствующим предложением выступил депутат Антон Горелкин. Сверх этого парламентарий предложил запретить рекламу самих заблокированных социальных сетей.

Разговоры об этом возникли на фоне судебного прецедента: арбитражный суд Московской области вынес решение о взыскании компенсации в размере 300 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя, который скопировал чужой рилс в Инстаграме с целью продвижения и рекламы своих услуг. По мнению парламентария, из-за того, что пользоваться заблокированными соцсетями в России не запрещено, возникает некое противоречие, которое необходимо устранить.

Представители контролирующих органов с такой позицией в целом согласны. Так, заместитель главы УФАС по Омской области Тамара Шмакова отметила, что соответствующее ограничение уже прописано в законодательстве:

«Реклама в заблокированных соцсетях не должна распространяться, просто не должна, если вы посмотрите закон о рекламе — это абсолютный запрет, и за это уже установили административную ответственность».

А главный специалист-эксперт областного управления Роскомнадзора Сергей Пилипенко подчеркнул, что получить штраф за рекламу в Инстаграме можно и по другой причине — если рекламодатель не разместит маркировку, которой с 2022 года должна сопровождаться любая рекламная продукция.

«У нас реклама, которая размещается на зарубежных площадках, запрещена. По вашему вопросу касаемо Инстаграма*, который признан на территории в принципе запрещённым, были даны разъяснения центральным аппаратом Роскомнадзора о том, что такая реклама тоже должна маркироваться, но в случае отсутствия маркировки, вы также будете привлекаться к административной ответственности», — подчеркнул он.

Стоит заметить, что до последнего времени ситуация с маркировкой рекламы в запрещённых соцсетях трактовалась двояко и некоторые предприниматели такую рекламу не маркировали. Однако в апреле стало известно о первом штрафе, наложенном за отсутствие маркировки в Инстаграме.

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