Омичей будут штрафовать за неправильную рекламу в Инстаграме*

В Государственной Думе вновь подняли вопрос о запрете рекламы в Инстаграме, который на данный момент заблокирован в Российской Федерации. С соответствующим предложением выступил депутат Антон Горелкин. Сверх этого парламентарий предложил запретить рекламу самих заблокированных социальных сетей.
Разговоры об этом возникли на фоне судебного прецедента: арбитражный суд Московской области вынес решение о взыскании компенсации в размере 300 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя, который скопировал чужой рилс в Инстаграме с целью продвижения и рекламы своих услуг. По мнению парламентария, из-за того, что пользоваться заблокированными соцсетями в России не запрещено, возникает некое противоречие, которое необходимо устранить.
Представители контролирующих органов с такой позицией в целом согласны. Так, заместитель главы УФАС по Омской области Тамара Шмакова отметила, что соответствующее ограничение уже прописано в законодательстве:
«Реклама в заблокированных соцсетях не должна распространяться, просто не должна, если вы посмотрите закон о рекламе — это абсолютный запрет, и за это уже установили административную ответственность».
«У нас реклама, которая размещается на зарубежных площадках, запрещена. По вашему вопросу касаемо Инстаграма*, который признан на территории в принципе запрещённым, были даны разъяснения центральным аппаратом Роскомнадзора о том, что такая реклама тоже должна маркироваться, но в случае отсутствия маркировки, вы также будете привлекаться к административной ответственности», — подчеркнул он.
Стоит заметить, что до последнего времени ситуация с маркировкой рекламы в запрещённых соцсетях трактовалась двояко и некоторые предприниматели такую рекламу не маркировали. Однако в апреле стало известно о первом штрафе, наложенном за отсутствие маркировки в Инстаграме.