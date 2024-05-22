Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирск выбился в лидеры по стоимости ОСАГО

Регион оказался на втором месте в России.

Источник: AP 2023

Новосибирская область вошла в топ-5 по самой высокой стоимости ОСАГО. Об этом сообщил РБК-Новосибирск. Со стоимостью 8 801 ₽ регион оказался на втором месте.

Самый дорогой полис оказался в республике Ингушетия (10 715 ₽) Замыкает тройку Кабардино-Балкария (8 750 ₽). Также в топ-5 попали Республика Татарстан (8 533 ₽) и Республика Северная Осетия — Алания (8 528 ₽).

В топ-3 регионов с самой низкой средней стоимостью ОСАГО вошли Забайкальский край (5 030 ₽), Орловская (5 308 ₽) и Тамбовская области (5 308 и 5 343 ₽, соответственно).

Ранее, суд признал виновным водителя в порче чужого авто его пассажиром.

Арсений Зотов