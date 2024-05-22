Новосибирск выбился в лидеры по стоимости ОСАГО

Новосибирская область вошла в топ-5 по самой высокой стоимости ОСАГО. Об этом сообщил РБК-Новосибирск. Со стоимостью 8 801 ₽ регион оказался на втором месте.
Самый дорогой полис оказался в республике Ингушетия (10 715 ₽) Замыкает тройку Кабардино-Балкария (8 750 ₽). Также в топ-5 попали Республика Татарстан (8 533 ₽) и Республика Северная Осетия — Алания (8 528 ₽).
В топ-3 регионов с самой низкой средней стоимостью ОСАГО вошли Забайкальский край (5 030 ₽), Орловская (5 308 ₽) и Тамбовская области (5 308 и 5 343 ₽, соответственно).
Ранее, суд признал виновным водителя в порче чужого авто его пассажиром.
Арсений Зотов