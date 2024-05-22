Тело пропавшего пенсионера нашли спасатели в районе Лесосибирска

Спасатели из Лесосибирска обнаружили в лесу тело пенсионера, который потерялся 18 октября прошлого года. Об этом сообщили в Службе Спасения региона.
В ходе поисков обследованы 2 километров леса, 5 километров ручья, 2 километров берега ручья. Труп нашли 21 мая. Пенсионер 1949 года рождения ушел в лес и не вернулся.
Тело пенсионера передали сотрудники полиции.
В этом году уже начали теряться люди. Так, 20 мая возле села Заворки Ачинского района нашли мужчину и женщину.
В тот же день в лесу заблудился мужчина 1979 года рождения в районе станции Водораздел Емельяновского района. Мужчина вышел из леса самостоятельно.
Ранее сообщаось, что две жительницы Красноярского края пошли за черемшой в лес и заблудились.