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Мэр Хабаровска провел прием граждан

На встрече граждане города задали главе краевой столицы актуальные вопросы.

Источник: Пресс-служба администрации Хабаровска

В присутствии первого заместителя прокурора города Екатерины Любонька и председателя Хабаровской городской думы Андрея Белоглазова жители особенно интересовались переселением из аварийного жилья, включая улицу Аэродромную.

Так, местные жители Валентина Приходько и ее дочь Елена Букина рассказали о том, что они уже 1,5 года ожидают переезда в новое жилье. «Нам поставили срок — 15 июня этого года. Нам заверили, что до этого времени мы получим ключи. Мы хотим узнать, будет ли срок исполнен», — сообщили горожане.

Такой же вопрос задала мэру города Наталия Ларченко. «Жеребьевка прошла 22 февраля, сейчас я снимаю квартиру, но это очень дорого для меня. Хочу узнать, когда смогу переехать в новый дом», — поделилась местная жительница.

— В середине июня вы получите ключи и сможете отпраздновать новоселье. Мы недавно были с правительством Хабаровского края на этом объекте. Дом уже сдан в эксплуатацию. Осталось только завершить некоторые доработки и улучшения, но это не помешает заселению, — ответил Сергей Кравчук.

Как напомнил глава краевой столицы, в феврале этого года была проведена жеребьевка на получение квартир в новостройках. Застройщики предоставляют квадратные метры владельцам аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Несколько месяцев назад горожане по жеребьевке выбрали себе квартиры в новых домах на улице Аэродромной. На данном участке построен жилой комплекс из пяти многоэтажных зданий.

— Это национальная программа, инициированная нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В домах сделан качественный ремонт за сжатые сроки, — подчеркнул Сергей Кравчук.

К мэру города также обратилась жительница микрорайона Строитель с просьбой установить светофор на перекрестке улиц Вахова и Сысоева.

— На этом участке постоянно происходят аварии, я лично была свидетелем нескольких и все записывала. Район населен густо, он развивается и растет, скоро там откроется школа. Количество жителей и автомобилей растет, а вместе с этим возрастают и напряженные ситуации на дорогах", — рассказала жительница Хабаровска. — Светофор — важный элемент нашей инфраструктуры.

— Я полностью с вами согласен. Установка светофора — это в первую очередь безопасность наших граждан, особенно в свете того, что молодежь и дети составляют около 70% населения данного микрорайона«, — отметил Сергей Кравчук. — Это дорогостоящая процедура, но для нас безопасность важнее всего. Мы уже приступили к разработке проектно-сметной документации и до конца года установим соответствующие сигналы светофора и все необходимые элементы».

Главе краевой столицы также обратились с другими вопросами, на которые Сергей Кравчук обещал найти ответы. Все обращения были зарегистрированы и будут переданы ответственным структурам и управлениям.