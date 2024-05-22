Мэр Хабаровска провел прием граждан

В присутствии первого заместителя прокурора города Екатерины Любонька и председателя Хабаровской городской думы Андрея Белоглазова жители особенно интересовались переселением из аварийного жилья, включая улицу Аэродромную.
Так, местные жители Валентина Приходько и ее дочь Елена Букина рассказали о том, что они уже 1,5 года ожидают переезда в новое жилье. «Нам поставили срок — 15 июня этого года. Нам заверили, что до этого времени мы получим ключи. Мы хотим узнать, будет ли срок исполнен», — сообщили горожане.
Такой же вопрос задала мэру города Наталия Ларченко. «Жеребьевка прошла 22 февраля, сейчас я снимаю квартиру, но это очень дорого для меня. Хочу узнать, когда смогу переехать в новый дом», — поделилась местная жительница.
— В середине июня вы получите ключи и сможете отпраздновать новоселье. Мы недавно были с правительством Хабаровского края на этом объекте. Дом уже сдан в эксплуатацию. Осталось только завершить некоторые доработки и улучшения, но это не помешает заселению, — ответил Сергей Кравчук.
— Это национальная программа, инициированная нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В домах сделан качественный ремонт за сжатые сроки, — подчеркнул Сергей Кравчук.
К мэру города также обратилась жительница микрорайона Строитель с просьбой установить светофор на перекрестке улиц Вахова и Сысоева.
— На этом участке постоянно происходят аварии, я лично была свидетелем нескольких и все записывала. Район населен густо, он развивается и растет, скоро там откроется школа. Количество жителей и автомобилей растет, а вместе с этим возрастают и напряженные ситуации на дорогах", — рассказала жительница Хабаровска. — Светофор — важный элемент нашей инфраструктуры.
— Я полностью с вами согласен. Установка светофора — это в первую очередь безопасность наших граждан, особенно в свете того, что молодежь и дети составляют около 70% населения данного микрорайона«, — отметил Сергей Кравчук. — Это дорогостоящая процедура, но для нас безопасность важнее всего. Мы уже приступили к разработке проектно-сметной документации и до конца года установим соответствующие сигналы светофора и все необходимые элементы».
Главе краевой столицы также обратились с другими вопросами, на которые Сергей Кравчук обещал найти ответы. Все обращения были зарегистрированы и будут переданы ответственным структурам и управлениям.