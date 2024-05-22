Мэр Хабаровска провел прием граждан

— Я полностью с вами согласен. Установка светофора — это в первую очередь безопасность наших граждан, особенно в свете того, что молодежь и дети составляют около 70% населения данного микрорайона«, — отметил Сергей Кравчук. — Это дорогостоящая процедура, но для нас безопасность важнее всего. Мы уже приступили к разработке проектно-сметной документации и до конца года установим соответствующие сигналы светофора и все необходимые элементы».